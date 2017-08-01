محافظ بيروت يتخذ تدابير بحق ملاه ليلية …وهذه هي

أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب بتاريخ 27 تموز 2017، عدة قرارات تتعلق بإقفال ووضع الأختام على كافة معدات الموسيقى ومكبرات الصوت العائدة لبعض الملاهي الليلية في مدينة بيروت، نظراً لتكرار المخالفات وبالرغم من تسطير محاضر ضبط سابقة بحق البعض منهم، لجهة عدم التزامهم تنفيذ مضمون البلاغ عدد 7907/2017، القاضي الإلتزام بمضمون القرار المشترك رقم 262 تاريخ 25/2/2009، لاسيما لجهة تجهيز المؤسسات بعوازل لضبط الصوت داخلها وعدم إزعاج الجوار، إضافة الى منع تشغيل أي جهاز يصدر عنه موسيقى في الملاهي المذكورة أدناه خلال هذه المدة، وهم على الشكل التالي :

-قرار رقم 2175/ب، تقفل وتوضع الأختام على كافة معدات الموسيقى ومكبرات الصوت العائدة للملهى الليلي “Bottoms Up” الكائن في الطابق الأرضي من البناء القائم على العقار رقم 434 من منطقة المدور العقارية – شارع مار مخايل.

– قرار رقم 2176/ب، تقفل وتوضع الأختام على كافة معدات الموسيقى ومكبرات الصوت العائدة للملهى الليلي “Pub Lock Stock” الكائن في الطابق الأرضي من البناء القائم على العقار رقم 1049 من منطقة المدور العقارية – شارع مار مخايل.

-قرار رقم 2177/ب، تقفل وتوضع الأختام على كافة معدات الموسيقى ومكبرات الصوت العائدة للملهى الليلي “London Bar” الكائن في الطابق الأرضي من البناء القائم على العقار رقم 650 من منطقة الرميل العقارية – شارع مار مخايل.

وكلّف مصلحة المؤسسات المصنفة بمؤازرة من شرطة بيروت تنفيذ هذه القرارات.

وكان المحافظ شبيب قد أحال محاضر ضبط تم تنظيمها من قبل مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت، الى القاضي المنفرد الجزائي في بيروت الناظر بقضايا المخالفات الإدارية، بحق أصحاب حانات وملاهي ليلية لعدم التزامهم تجهيز المؤسسات بعوازل لضبط الصوت داخلها وعدم إزعاج الجوار، بالإضافة الى عدم التقيد بوجهة الاستثمار المحددة في طلبات الترخيص المقدمة لدى المرجع المختص، وبحق مؤسسة تقوم بتأدية خدمة ركن السيارات خلافاً لقرار الترخيص المعطى وللقرار المشترك رقم 1536/2011، لا سيما المادة الخامسة منه لجهة عدم استخدام عمال من غير التابعية اللبنانية وهذه المخالفات مرتكبة من قبل فاعليها في شوارع مدينة بيروت ،وهي على الشكل التالي:

– محضر ضبط رقم 665 بحق مؤسسة ” Barbir Secure Parking”، تأدية أعمال ركن السيارات Valet Parking، منطقة المزرعة العقارية – العقار رقم 3367 – البربير شارع عمر بن الخطاب.

– محضر ضبط رقم 666 بحق حسان عمر البعلبكي ( صاحب ملهى ليلي ) “La Palma Pub” الكائن في شارع المقدسي–الحمراء منطقة راس بيروت العقارية .

– محضر ضبط رقم 667 بحق أندي ملآ ( صاحب ملهى ليلي( “Li Beirut Pub” الكائن في شارع المقدسي–الحمراء منطقة راس بيروت العقارية.

– محضر ضبط رقم 705 بحق شركة رزابي ش.م.ل ( صاحبة ملهى ليلي( “Main Street” الكائن في شارع المقدسي–الحمراء، عقار رقم 2326 منطقة راس بيروت العقارية.

– محضر ضبط رقم 706 بحق أندي ملا ( صاحبة ملهى ليلي( “Rabbit Hole Pub” الكائن في شارع المقدسي–الحمراء منطقة راس بيروت العقارية.

– محضر ضبط رقم 707 بحق هاني محمد صادق ( صاحب ملهى ليلي( “London Bar” الكائن في شارع المقدسي–الحمراء منطقة راس بيروت العقارية .

– محضر ضبط رقم 708 بحق كامل هيكل ( صاحب ملهى ليلي( “Brick’s Pub” الكائن في شارع المقدسي–الحمراء منطقة راس بيروت العقارية .

– محضر ضبط رقم 713 بحق محمد فرج ( مستثمر ملهى ليلي( “Plan B” الكائن في شارع مار مخايل– الجميزة.

تأتي هذه التدابير بعد البلاغ الذي أصدره المحافظ شبيب بتاريخ 13 نيسان 2017، وشدد فيه على مستثمري الحانات والمطاعم والملاهي والمقاهي والأندية الليلية والمراقص ضمن نطاق مدينة بيروت، الإلتزام بمضمون القرار المشترك الصادر عن وزارتيّ السياحة والداخلية والبلديات رقم 262 تاريخ 25/2/2009، الذي نُشر في الجريدة الرسمية رقم 11 تاريخ 5/3/2009، لاسيّما ما يعود لتجهيز المؤسسات بعوازل لضبط الصوت داخلها وعدم إزعاج الجوار، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين بما في ذلك الاقفال ووضع الأختام .

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