قائد الجيش: مستعدون استعداداً تاماً على الحدود الجنوبية لمواجهة أي عدوان إسرائيلي والحدود الشرقية لدحر ما تبقى من التنظيمات الإرهابية

1 أغسطس, 2017 - 4:57 مساءً
1 أغسطس, 2017
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