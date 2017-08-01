اليكم أبرزُ التطورات على الساحة السورية 1-8-2017

وَصلت 155 حافلة إلى نقطة التجميع الأخيرة عند أول وادي حميد في جرود عرسال بعد حاجز الجيش اللبناني، بعد دخول عدة حافلات ليلاً، ويُقدَّر أن يصل عدد الحافلات الى نحو 200 حافلة مع استمرار توافدها من فليطة السورية في القلمون الغربي.

دمشق وريفها:

ـ قالت تنسيقيات المسلحين إنَّ قرابة 17 امرأة مع أطفالهنَّ، قُمنَّ بالتنسيق مع لجنة المصالحة الوطنية في بلدة مضايا في ريف دمشق الشمالي الغربي، ليتمَّ قبول عودتهنَّ من محافظة إدلب الى بلدتهنَّ، وتعزى عودة الأهالي لعدة أسباب أهمها المعاملة السيئة، استغلال حاجة المهجّرين للسكن وتردي الأوضاع الأمنية.

دير الزور وريفها:

ـ ارتكبت طائرات “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة، مجزرة راح ضحيتها 60 شهيداً من المدنيين في مناطق الكشمة والشويط والدوير والعشارة بريف دير الزور الشرقي.

ـ قُتلَ طفلٌ وأُصيب آخرون إثر غارات لطائرات “التحالف الدولي” استهدفت قرية “الكشكية” التابعة لمدينة البوكمال في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

ـ أعدمَ تنظيم داعش شخصين اثنين في قرية “الطيانة” بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، بتهمة التعامل مع “الجيش الحر”.

الحسكة ويفها:

ـ دارت اشتباكات بين تنظيم داعش و”قوات سوريا الديمقراطية” على محور قرية “كشكش جبور” جنوب مدينة الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي.

ـ انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة تابعة لـ “قوات سوريا الديمقراطية” قرب قرية “الراوية” في ريف مدينة “رأس العين” في ريف الحسكة الشمالي الغربي.

الرقة وريفها:

ـ قال “المرصد السوري المعارض” أنَّ مسلحي “قوات سورية الديمقراطية” التقوا جنوب مدينة الرقة من الجهتين الشرقية والغربية، وبذلك تكون الـ “قوات” قد سيطرت على القسم الجنوبي للمدينة الواقع على الضفاف الشمالية لنهر الفرات، ويأتي هذا بعد سيطرتها على كامل حي “نزلة شحادة” وتقدمها الواسع في حي “هشام بن عبد الملك” جنوب المدينة، كما سيطرت الـ “قوات” اليوم على مقامي الصحابيين الجليلين عمار بن ياسر وأويس القرني قرب منطقة باب بغداد عند أطراف سور الرقة القديمة في مدينة الرقة.

ـ أعدم تنظيم داعش شخصاً قرب الملعب وسط مدينة الرقة، بتهمة التواصل مع “قوات سوريا الديمقراطية”.

حلب وريفها:

ـ قَصفت فصائل “الجيش الحر” بلدة تل رفعت وقرية “الشيخ عيسى” في ريف حلب الشمالي بالقذائف المدفعية، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية في ممتلكات المدنيين.

ـ أطلقت “قوات سوريا الديمقراطية” الرصاص على مدنيين خرجوا بتظاهرة ضد قرار إزالة بسطات الخضار وسط سوق مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي.

إدلب وريفها:

ـ انفَجرَ مستودعان للذخيرة والمحروقات لـ “هيئة تحرير الشام”، شرق مدينة إدلب، لأسباب مجهولة، ما أسفر عن إصابة 4 مسلحين من “الهيئة”.

ـ اِختَطفَ مُسلحون مجهولون شخصاً من العاملين في مجال الإغاثة، من أمام منزله في بلدة معرشورين في ريف إدلب الجنوبي، واقتادوه إلى جهة مجهولة، دون معرفة الأسباب.