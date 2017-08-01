روسيا تمنح مواطني 18 دولة تأشيرات مجانية…وهذه هي!

أعلنت نائب رئيس البرلمان الروسي “الدوما” إيرينا ياروفايا أن موسكو ستمنح التأشيرات الإلكترونية في مناطق الشرق الأقصى لمواطني 18 دولة، ابتداء من اليوم 1 آب.

وقالت ياروفايا: “الشرق الأقصى الروسي يعطي الضوء الأخضر الإلكتروني، للأصدقاء والضيوف من 18 دولة، وهذا ما يقرب من ثلث سكان العالم، وأكثر من ملياري شخص. وهذا، بطبيعة الحال، يزيد من الاهتمام، ويوفر سهولة الوصول وتنقل الزوار في بلادنا”.

وأضافت البرلمانية الروسية أن الشرق الأقصى الروسي ينشئ نقطة مرجعية جديدة وقوية بتشجيع مثل هذا الشكل من التعاون بين روسيا والبلدان الأخرى. “في العالم المعاصر، مثل هذه الخطوات هي التي تصبح عاملا حاسما للأمن والنجاح”.

ومن بين هذه الدول، الهند، والصين، وكوريا الشمالية، واليابان، والإمارات العربية المتحدة وتركيا وغيرها.

ولا يحتاج المتقدمون إلى زيارة المكاتب القنصلية لاجتياز المقابلة، هم فقط بحاجة إلى أربعة أيام لملء الطلب على الموقع المخصص لوزارة الخارجية الروسية، وإرفاق صورة والنقر فوق رمز إرسال المستند. ويجب على مقدم الطلب الحصول على رد في غضون ثلاثة أيام. وفي حال الجواب إيجابي سيحصل على التأشيرة مباشرة عند نقطة الحدود الروسية. وسيجري إصدار التأشيرة الإلكترونية مجانا، دون أي رسوم.

هذا وكان الرئيس فلاديمير بوتين، قد وقع في مارس الماضي، قانونا بشأن نظام التأشيرات المبسط على أراضي المنطقة الحرة في ميناء فلاديفوستوك. وتعد التأشيرة الإلكترونية صالحة لمدة 30 يوما من تاريخ تسجيلها مع الفترة المصرح بها للبقاء في روسيا لمدة تصل إلى ثمانية أيام.

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