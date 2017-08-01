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كنعان: عودة النازحين يجب ان تكون في سلم الاولويات لما لذلك من عبء وتسهيل المجتمع الدولي يجب ان يكون للعودة
1 أغسطس, 2017
- 6:51 مساءً
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1 أغسطس, 2017
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