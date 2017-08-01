أين أصبح التفاوض بين “حزب الله” و”جبهة النصرة”؟

اكد المدير العام للامن العام اللواء ابراهيم في خلال رعايته لقاء بين فاعليات بلدتي اللبوة وعرسال من اللبوة “أن لبنان أكبر من أن يكون متقوقعا أو ضمن حدود طائفية فهو أوسع من ذلك وأنا مدعوم من جميع القوى السياسية”.

ولفت ابراهيم الى “أن التفاوض بين “حزب الله” و”النصرة” قد ينتهي في خلال ساعات، مشيرا الى ان هذه المفاوضات دقيقة جدا ومعقدة”.

وأعرب عن رغبته في “ان تبقى شروط التبادل سرية”.

وقال ابراهيم: “من أفاوض لإطلاق سراحهم هم لبنانيون بغض النظر عن الانتماء الحزبي وسنوافق على الشروط وفقا لكرامتنا وسيادة وطننا ولن يستمر لبنان إلا بوحدتنا”.

وردا على سؤال عن مصير العسكريين المحتجزين لدى “داعش”، أعلن اللواء ابراهيم “أن لا مفاوضات حاليا حول ملف العسكريين المخطوفين”، مشيرا إلى “أنهم أمانة في رقبته”.

وكشف ابراهيم أنّ “المفاوضات مستمرة منذ ستة أيام”، وقال: “اذا تكلمنا عن العقبات ستظهر عقبات جديدة لذا افضل عدم التكلم لأن الأمور دقيقة جدا ولكل مفاوض الحرية في وضع الشروط”.

وردا على سؤال قال ابراهيم “الهدف في المفاوضات هو هدف سام وانساني، لأن “حزب الله” هو حزب لبناني ومن نفاوض لاطلاق سراحهم هم لبنانيون”.

وقال “انا لم أفاوض في أي مرة على اساس ديني او حسب الهوية، وأنا فاوضت للراهبات في معلولا فكيف اذا كان من نفاوض لأجلهم هم لبنانيون دافعوا عن أرضنا”.

ورأى أن “لبنان لن يستمر الا بظل وحدتنا جميعا كشعب لأنه اذا اعتبرنا انفسنا طوائف نكون لا نستأهل هذا البلد ولبنان أكبر من أن يكون محدود بطائفة او جغرافيا أو تاريخ ومن المفترض ان يكون اهالي اللبوة وعرسال يدا واحدة”.

اشارة الى ان ابراهيم غادر اللبوة بعدما عقد اجتماعا مع فاعليات اللبوة وعرسال في منزل خالد رباح.

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