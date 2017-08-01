بالصور… السعودية وإيران.. يداً بيد!

التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف نظيره السعودي عادل الجبير على هامش الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الاسلامي من اجل دراسة التطورات المتعلقة بالقدس والمسجد الاقصى.

وانتشرت صور مصاحفة الوزيرين على نطاق واسع فور التقاطها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى اسطنبول للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الاسلامي.

ويعقد الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الاسلامي من أجل دراسة احدث التطورات المتعلقة بالقدس والمسجد الاقصى في ظل الممارسات التعسفية للقوات الاسرائيلية.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

