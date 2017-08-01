بالفيديو…شبح من القرن الـ18 يثير الرعب في قصر عالمي!!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مُريب يُظهر شبحاً في أحد القصور، كان قد نشره موقع “ديلي ميل” البريطاني.

وكان شابٌ وفتاة في زيارة لقصر تريون في ولاية كارولينا الشمالية، عندما تفاجآ بشبح خادمة بملابس من القرن الـ18، وهي تحمل سلة في يدها.

واعتبر الشاب أنّ الشبح يعود للخادمة التي توفيت إثر حريق القصر عام 1798م، فيما أكّدت الشابة أنّهما لم يلاحظا الشبح في الفيديو، إلّا بعد نشره على “فيسبوك”.

من جهتهم، أشار بعض الناشطين الى أنّهم لم يلاحظوا أي شبح، بل كلّ ما في الأمر هو تأثير الضوء والنور على حجر القصر.

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