اللواء ابراهيم : غدا ستنطلق القوافل الى ادلب وستنقل 10 الاف شخص

أكد مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، خلال اشرافه على عملية التبادل في عرسال، أن ” لا مطلوبين في عملية التفاوض من عين الحلوة وهي خارج البحث “، لافتا إلى “انه في الساعات الأخيرة تلقينا الكثير من الطلبات ومنذ البداية رفضنا دخول عين الحلوة في المفاوضات، لأن هناك رمزية لبعض المطلوبين ومن المستحيل أن نقدمهم، فأيديهم ملطخة بالدم اللبناني ودم الجيش اللبناني”.

وأوضح ابراهيم أن “غدا ستنطلق القوافل الى ادلب وهي تنقل حوالي 10 آلاف شخص من بينهم 120 مسلحا وأبو مالك التلي معهم “، مضيفا “أهدي هذا الانتصار إلى الجيش اللبناني للانتهاء من هذه البؤرة الارهابية، ونحن لن نترك أي بقعة من الاراضي اللبنانية دون تطهير”.

وعن العسكريين المخطوفين من قبل داعش، شدد اللواء ابراهيم على أن “قضيتهم أمانة في رقبتنا وسنصل الى خواتيم هذا الملف”.

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