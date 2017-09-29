اتفاق “إسرائيلي سعودي”.. ضد “حزب الله”

كشف دبلوماسي غربي لصحيفة “الأخبار” أن “المعارضة السورية وحلفاءها هُزموا أمام الرئيس السوري بشار الاسد يوم سقطت حلب، بعدما نجح الروس في تحييد تركيا”.

وأضاف “إسرائيل اعتبرت سقوط حلب تحوّلاً كبيراً في مجرى الحرب. والآن، بعد وصول السوريين وحزب الله إلى الحدود الأردنية والعراقية، الغضب الإسرائيلي تفاقم كثيراً ولن يسمحوا ببقاء الوضع على ما هو عليه”.

وفي معلومات الدبلوماسي الغربي أن “إسرائيل أبلغت روسيا وأميركا أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تهديد أمنها من لبنان وسوريا”، وأن “إسرائيل تتفق مع السعودية على ضرورة حصار حزب الله في لبنان بشتّى الطرق”.

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