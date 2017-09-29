“المستقبل” أضعف من إقفال الطريق على تمدّد “العونيين”

رأت مصادر بقاعية في حديث لـ”الأخبار” ان “​تيار المستقبل​ بات أضعف من أن يتمكن من إقفال الباب على تمدّد ​التيار الوطني الحر​”، لافتة إلى انه “بالنسبة إلى العونيين فليس الهدف من تمدده داخل البلدات السنية في البقاعين الاوسط والغربي، انتساب هؤلاء إلى التيار، بل تذليل سوء التفاهم معهم، والبحث عن نقاط تلاق. كما أنّ الحراك لا يهدف إلى زكزكة المستقبل”.

وشرحت مصادر التيار الوطني الحر أنّها لم “تدخل” إلى البيئة عن طريق تيار المستقبل لأنّ “الهدف بناء تفاهم شعبي، وليس علاقة حزبية. هؤلاء الناس كانت هناك مُشكلة معهم، في حين أنّه مع المستقبل يوجد اتفاق سياسي”.

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