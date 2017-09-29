موسكو تكشف ماذا سببت الأخطاء الأمريكية في سوريا

وصف نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، أخطاء سلاح الجو الأمريكي في سوريا بـ “المزمنة” ذاكرا أنها قد تسببت بكوارث إنسانية في إدلب.

سيرومولوتوف أشار إلى أن: “الأوضاع الإنسانية في سوريا بدأت تتحسن تدريجيا مع إطلاق “مناطق خفض التصعيد”.

وقال في حديث لوكالة “سبوتنيك “: “روسيا تقدم مساعدات إنسانية على أساس منتظم، لسكان سوريا المتضررين، وتبذل الجهد بهدف تنشيط إشراك المجتمع الدولي لإعادة الحياة السلمية على الأرض السورية”.

وأضاف: “لا أستطيع قول نفس الشيء عن تصرفات الولايات المتحدة والتابعين لهم، نحن نثبت الكارثة الإنسانية في الرقة، والتي كان سببها عدم اتخاذ تدابير سريعة لإيصال المساعدات الإنسانية وإنشاء ممرات لإجلاء المدنيين، ناهيك عن الأخطاء المزمنة الكثير التي يرتكبها الطيران بما في ذلك توجيه ضربات لمنشآت مدنية”.

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