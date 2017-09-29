“العسكرية” تصدر 5 قرارات اتهامية.. بحق من ؟

أصدر ​قاضي التحقيق العسكري​ ​فادي صوان​ خمسة قرارات اتهامية في جرائم إرهابية.

فاتهم في القرار الأول الفلسطيني الموقوف إبراهيم.ز لانتمائه الى تنظيم مسلح مجموعة ​بلال بدر​ بهدف القيام بأعمال ارهابية سندا الى المواد 335 ​عقوبات​ والمادتين 5 – 6 من قانون 11/1/1958.

واتهم في القرار الثاني الموقوفين عبد الخلف وياسين.ج في جرم التدخل في تهريب ​الارهاب​يين في ​وادي خالد​ سندا الى المواد 295 عقوبات والمادتين 5 -6 من قانون 11/1/1958 معطوفة كلها على المادة 219 عقوبات.

واتهم في القرار الثالث خمسة لبنانيين: محمود.ا ورفاقه في جرم الانتماء الى ​تنظيم داعش​ في ​طرابلس​ وتمويل الارهاب وحيازة ​اسلحة​ خفيفة وثقيلة سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 -6 من قانون 11/1/1958 والمواد 72 – 73 -76 اسلحة.

واتهم في القرار الرابع ثلاثة سوريين: محمد.ش ورفاقه في جرم الانتماء الى تنظيم داعش في ​عرسال​ بهدف القيام بأعمال ارهابية سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 -6 من قانون 11/1/1958 و72 اسلحة.

واتهم في القرار الخامس السوري انور.د في جرم الانتماء الى تنظيم داعش في عرسال بهدف القيام بأعمال ارهابية سندا الى المواد المذكورة اعلاه.واحال المتهمين امام ​المحكمة العسكرية​ الدائمة للمحاكمة.