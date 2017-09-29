هل يذهب المرعبي إلى سوريا ؟

في وقتٍ يَكثرُ فيه الحديثُ عن ضرورةِ إعادة التنسيق الرسميّ مع سوريا والهادف إلى البحث عن مخارجَ تؤدّي لعودةِ النازحينَ إلى بلدِهِم في ضوءِ تشكيلِ “المناطق الآمنة” وعودة شيءٍ من الرّاحةِ إلى سوريا، ثمّةَ من يبحثُ عن دورِ وزيرِ الدولة لشؤون النازحين، معين المرعبي.

المرعبي الذي اشتهرَ بالخطابِ المرتفع والمعادي لأبعدِ الحدود للنظام في سوريا، يعتبر المعنيّ المباشر في هذا الملف، لكنّ المُفارقة أنّه غائبٌ عنه اللّهم إلّا في زياراتٍ أو مساعداتٍ لمخيّمٍ هنا وتجمّعٍ هناك.

غياب المرعبي طرح تساؤلاتٍ عن السبب وإمكانيّة أن يكون مرتبط بالجوّ السياسيّ العام الذي بدأ يتبلورُ نحو إعادة النازحين إلى سوريا من بوّابةِ التنسيقِ مع دمشق، وقد يكون بالتالي المرعبي محرجاً منه، لكنّ طبيعة دورهِ ووظيفتهُ تُملي عليه العمل على إيجادِ حلولٍ لمشكلةِ النازحين وقد يكون من ضمنِها زيارة دمشق وبحث ذلك مع الجهات المعنيّة السوريّة!!!! فهل يفعلها المرعبي؟!

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