بعد خروج المسلحين منها.. صور الأسد ترفع في هذه المدينة !

عادت صور الرئيس السوري بشار الأسد، إلى مدينة التل بريف دمشق بعد أشهر من خروج المسلحين منها.

حيث نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للرئيس الأسد في حي بيدر السلطاني، إضافة إلى تعليقها على جدران المدينة.

في هذا الخصوص، ذكر المركز الإعلامي الرسمي لمدينة التل، عبر فيس بوك، إن الصور تأتي برعاية من مجلس المدينة ومبادرة من لجنة حي بيدر السلطاني.

وشهدت المدينة الفترة الماضية، تسوية وضع لمئات الشبان من أهالي مدينة التل، ممن كانوا متخلفين عن خدمة العلم، وانضمامهم إلى صفوف الجيش السوري.

وكانت مدينة التل خضعت لسيطرة الحكومة السورية، مطلع كانون الأول من العام الفائت، بعد خروج المسلحين وعائلاتهم باتجاه محافظة إدلب، وفق اتفاق تسوية مع الحكومة السورية برعاية روسية.

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