قرار جديد يتعلق بالمرأة في السعودية

أمر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس بإعداد مشروع نظام (قانون) لحماية المرأة من جريمة التحرش.

وصدر الأمر عبر خطاب موجه من الملك سلمان بن عبد العزيز إلى وزير الداخلية السعودي، وجه فيه أن يتم إعداد قانون لمكافحة التحرش والرفع به خلال مدة 60 يوما من الآن.

وفيما يأتي نص الأمر بحسب مصادر إعلامية سعودية (نظراً لما يشكله التحرش من خطورة وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع وتنافيه مع قيم ديننا الإسلامي الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا السائدة، ولأهمية سن نظام يجرم ذلك ويحدد العقوبات اللازمة التي تمنع بشكل قاطع مثل هذه الأفعال وتردع كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك وبما يسهم بمشيئة الله في تعزيز التمسك بقيم ديننا الحنيف ويضمن المحافظة على الآداب العامة بين أفراد المجتمع، اعتمدوا أن تقوم الوزارة بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش والرفع عن ذلك خلال ستين يوما وإكمال ما يلزم بموجبه).

وكان العاهل السعودي قد أصدر أمراً الثلاثاء الماضي موجهاً لوزير الداخلية للسماح بإصدار رخص قيادة للرجل والمرأة على حد سواء.

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