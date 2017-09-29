رابطة التعليم المهني تعلن إنهاء الإضراب

قدمت ​رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني​ الرسمي بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ الذي يؤكد من جديد أنه صمام أمان الوطن وحامي الدستور والساهر دوما على تطبيقه. كما تثمن الرابطة جهود دولة رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ والوزراء عامة لعملهم الجبار وإنجازهم التعديلات اللازمة للقوانين. وتشكر الرابطة ايضا رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ والمجلس النيابي لإقراره.

وأضاف البيان الشكر الخاص للاساتذة الذين ما توانوا يوما ولا تخاذلوا وأثبتوا انهم خير من يحمل امانة الدفاع عن الحقوف وتعدهم الرابطة إنها ستبقى يدا بيد من أجل حماية المكتسبات والسهر على الحقوق ورفع الحرمان من أجل غد مشرق.

وأعلنت الرابطة إنهاء الإضراب بعد أن تأكد المؤكد في بدء تطبيق قانون ​السلسلة​ وتحويل الرواتب وفق جداول القانون 46.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

