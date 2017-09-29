الغاء ليلة العاشر في “المجمّع”.. والمسيرة تغيّر مسارُها!

لا شكّ أنّ غياب “ملعب الراية” للعام الثاني على التوالي عن إحياء ذكرى العاشر من محرّم وضع حزب الله تحت ضغط إيجاد المكان المُلائم الذي يمكنه استيعاب الكمّ الهائل من المؤمنين من محيي الذكرى.

ودون أدنى شك، فتحوّل “الراية” من صرح احتفالي إلى مجمّع سكني – تجاري تسبّب ولم يزل بامتعاض لدى سكان الضاحية الجنوبية الذين يحملون ذكريات مميزة في هذا المكان.

في العام الماضي إختار حزب الله أن يُحيي ذكرى عاشوراء في باحة مستحدثة تقع على شارع “الجاموس” مقابل “مخازن قاروط”، لكن تلك الباحة لم تستطع آنذاك استيعاب المحتشدين الذين ملأوا الشوارع المقابلة ووضعوا عناصر الإنضباط والتنظيم في ضغط كبير.

هذا العام ، لازالت المشكلة قيد التكرّر لكن تجربة السنة المنصرمة حتمت على الجهة التنظيمية في الحزب البحث عن مكانٍ أفضل . علاوة على ذلك وقع الإختيار، بحسب معلومات “الحدث نيوز” على باحة موجودة في منطقة الكفاءات (من جهة الحدث لاند) تصلح لاستضافة المناسبة.

وعليه باشر المنظمون منذ أيام عدّة في إعداد الباحة وتجهيزها ورسم مسار المسيرة ومسحه وتأمين الأمور اللوجستية الخاصة بالمسيرة.

الموقع الجديد للباحة حتّم على حزب الله تغيير مسار المسيرة لتجتاز كامل أوتستراد السيد هادي نصرالله حتى مستديرة الكفاءات ومن هناك يجري الانعطاف شرقاً صوب الباحة ثم يجري إحياء الذكرى واختتام المراسم من هناك.

اللافت في هذا العام أيضاً، أن مجمع سيد الشهداء لن يستضيف إحياء الليلة العاشرة من محرم (ليلة عاشوراء) ليل السبت – الاحد، إذ جرى إعتماد “باحة الجاموس” كبديل عنها.

وعن سبب هذا التغيير، تقول مصادر معنية أنه “تقني” ومرتبط بـ”تنظيم مختلف خطط لأن يخصص لهذه الليلة التي تمتاز بروحانية خاصة”.

إضافة إلى ذلك، نفت المصادر في معرض حديثها أن يكون خلف هذا التبدير “أية تحذيرات أمنية”، بل أن الأمر يقتصر على “تدبير تقني تنظيمي” لتعلق بالقول : “لو أنّ هناك تحذيرات أمنية لما كنا وضعنا الناس في العراء!”

وتؤكد المصادر، أنّ “المسيرة الحسينية مع المجلس العاشورائي ستنطلق صبيحة الأحد من مجمع سيد الشهداء سيراً على الاقدام حتى باحة الكفاءات”.

خاص – الحدث نيوز

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