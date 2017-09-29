هذه مواعيد الاختبارات للتطوع في الجيش..

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، عن “مواعيد إجراء الاختبار الخطي، للمرشحين للتطوع بصفة تلميذ رتيب، والناجحين في اختبارات المرحلة الأولى (نفساني – رياضي – طبي)، وذلك وفقا لما يلي:

المكان: الجامعة اللبنانية – المدينة الجامعية (الحدث)

التاريخ والمادة:

يوم السبت: 7/10/2017 لغة عربية – الحضور قبل الساعة 6.30 صباحا

تعريب

تاريخ وجغرافيا

يوم الأحد: 8/10/2017 رياضيات – لغة أجنبية”.

وجاء في الإعلان التالي:

– عدم احضار الهاتف الخلوي.

– احضار بطاقة هوية أو اخراج قيد افرادي صادر في فترة اقل من ثلاثة اشهر.

– عدم الحضور بالسيارة الشخصية لعدم توافر مواقف داخل حرم الجامعة.