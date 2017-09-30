ماذا يحدث في البادية السورية؟

30 سبتمبر, 2017 - 10:00 صباحًا المصدر: اوقات الشام
ماذا يحدث في البادية السورية؟

شنّ ارهابيو داعش هجوماً مضاداً على قوات الجيش السوري في البادية مترافقا بحملة اعلامية هائلة بهدف، استعادة شئ مما خسره التنظيم بسبب تقدم وحدات الجيش السوري , و عن أهداف التنظيم الرئيسية من الهجوم على طريق جمص_السخنة دير الزور كتب الاعلامي خالد اسكيف على صفحته على الفايس بوك :

الأهداف الرئيسية لهجوم داعش على طريق حمص – السخنة – دير_الزور

1- اشغال القوات السورية وحلفائها عن تحرير مدينة دير الزور .
2-ايقاف عملية التقدم على الضفة الشرقية لنهر الفرات وهذا ما يزعج امريكا والقوات التي تدعمها على الارض.
3- عدم الوصول الى الحدود السورية العراقية من جهة الضفة الشرقية للنهر .
4- عزل القوات السورية وحلفائها شمال التنف عن الوسط السوري من جهة حميمة بريف حمص .
5- تأخير عملية حسم معركة البوكمال والميادين والقائم أكبر معاقل داعش على الحدود السورية والعراقية .
6- خير وسيلة للدفاع هو الهجوم وهذه الوسيلة يستخدمه التنظيم لذلك معظم الهجمات انطلقت من البوكمال .
الى الان الاشتباكات قائمة في عدد من نقاط الطريق ولم تتغير خريطة السيطرة عما سبقها قبل الهجوم على الرغم من استخدام اكثر من 7 آليات مفخخة يقودها انتحاريين منهم :
الانتحاري ابو محمد الطاجيكي
الانتحاري ابو زيد الطائي
أضافة الى ما ذكر فإن الهجوم يعتبر الرمق الأخير للتنظيم ….
الوضع عسكريا :
حقل الهيل صديق
t3 صديق
السخنه صديق
كباجب الشولا صديق
القريتين تحت السيطره
حميمه صديق

المصدر: اوقات الشام
30 سبتمبر, 2017

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