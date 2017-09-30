استشهاد مصور الإعلام الحربي في حمص

استشهد أحد كوادر الإعلام الحربي في المقاومة اللبنانية خلال تغطيته عمليات الجيش العربي السوري وحلفائه في إطار الحرب على الإرهاب التكفيري بريف حمص.

وأفاد مصدر في حمص بأن المصور الحربي على عبد اللطيف عمار استشهد خلال قيامه بتغطية العمليات العسكرية المتواصلة للجيش وحلفائه ضد ارهابيي تنظيم /داعش/ في منطقة حميمة يوم امس.

والشهيد عمار اتبع دورة تصوير حربي وكان من الاوائل فيها والمميزين وشارك في تصوير العديد من المعارك ضد الارهاب التكفيري في سورية ولاسيما معارك القلمون الغربي عرسال ضد تنظيمي “داعش وجبهة النصرة” المدرجين على لائحة الارهاب الدولية.

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