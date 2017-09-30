الجيش السوري يفشل هجوم داعش في البادية

تصدت وحدات من الجيش السوري لهجوم عنيف شنه إرهابيو تنظيم داعش على الطريق الدولي دير الزور- تدمر في عمق البادية السورية، وسط مزاعم حول سيطرة داعش على بلدة القريتين في ريف حمص.

وبحسب وكالة “سانا” السورية نقلا عن مصدر عسكري في دير الزور، هاجمت مجموعات إرهابية كبيرة من تنظيم داعش نقاط الجيش العاملة على حماية الطريق الدولي بين دير الزور وتدمر في منطقة الشولا وكباجب بعمق البادية السورية.

وحسب المصدر العسكري تمكنت وحدات الجيش والقوات الرديفة، بتغطية من الطيران الحربي من صد الهجوم ملحقة خسائر كبيرة بصفوف داعش، وتعمل وحدات الجيش على تأمين الطريق الدولي لحماية حركة المرور على الطريق بشكل تام.

من جهتها نفت دائرة الإعلام الحربي صحة الأنباء عن سيطرة داعش على بلدة القريتين، موضحة أن وحدات الجيش صدت هجوما لداعش فجر اليوم في محيط حميمة و الـ T3 جنوب السخنة بريف حمص الشرقي.

كما أفادت دائرة الإعلام، بأن الجيش صد هجوما لداعش على عدة نقاط على أوتوستراد دير الزور – تدمر بين بلدتي الشولا وكباجب بريف دير الزور.

ونفى مصدر ميداني عسكري لموقع “العهد” الإخباري، ما أشيع عن سيطرة “داعش” على بلدتي كباجب والشولا أو قطع طريق السخنة – ديرالزور والسيطرة على جبل طنطور المحيط بكباجب.

وشدد المصدر على أن الجيش السوري هو من قطع الطريق حرصا على سلامة وأمن المارين عليه، وأنه سيعود للعمل خلال فترة قصيرة بعد تأمين محيطه بالكامل، بعد إفشال الجيش هجوما لداعش أمس على مواقع الجيش وحلفائه في طريق ديرالزور – دمشق، وتحديدا بين بلدتي كباجب والشولا.

تجدر الإشارة إلى أن هجوم داعش ومحاولة السيطرة على طريق دمشق – دير الزور، شبيه بمحاولة المسلحين سابقا السيطرة على طريق أثريا – خناصر شريان الجيش الوحيد نحو حلب، لإنقاذ إرهابيي “النصرة” المحاصرين فيها قبل تحريرها، إلا أن الجيش السوري بمساعدة حلفائه استطاع الحفاظ على خطوط إمداده، ويتابع العمل على إطباق الحصار على إرهابيي داعش في أحياء دير الزور.

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