ثورة ضد الثورة في تلبيسة بريف حمص!

شهدت مدينة تلبيسة بريف حمص اندلاع مظاهرة شارك فيها أهالي المدينة يوم أمس الجمعة احتجاجاً على ماقالوا إنه تصرفات القائمين على المنظات الإنسانية في عدم التوزيع العادل للمساعدات.

المظاهرة التي حملت اسم “جمعة نبض الشارع” وشارك بها حوالي 60 شخصاً، اتهمت القائمين على توزيع المساعدات الإنسانية بعدم توزيعها عليهم بشكل عادل، وقال “جمال” وهو من المشاركين في المظاهرة لـ “سناك سوري”: «نطالب بإعادة هيكلة المنظمات الإنسانية والإغاثية التي ابتعدت عنا كثيراً ولم تلتفت لاحوالنا وأوضاعنا المزرية، أولادنا ستموت من الجوع إن استمر الحال على ماهو عليه، أين تذهب آلاف الدولارات التي يقبضها أولئك؟».

بينما قال “فراس”: «هل خلت تلبيسة كلها من شخص أمين قادر على التصرف بضمير تجاهنا بعد كل ماقاسيناه من حرب وحصار، هل علينا أن ندفع ثمن ثقتنا بالفصائل أرواح أولادنا الصغار ألا يكفي كل الذين قتلتهم الحرب هل يجب أن يموت المتبقون من الجوع؟ سنستمر بالتظاهر حتى الحصول على كامل حقوقنا».

وكانت تلبيسة قد شهدت مظاهرة الاسبوع الماضي لنفس الأسباب، حيث يؤكد أهالي المدينة أنهم لن يتوقفوا عن التظاهر حتى تحقيق مطالبهم، فهم امتلكوا خبرة كبيرة في مجال التظاهر حيث كانت تلبيسة السباقة بالمظاهرات المناوئة لنظام الحكم في سوريا إبان اندلاع الأحداث عام 2011.

يذكر أن مدير منطقة “الرستن” المجاورة كان قد أصدر تعميماً يمنع فيه المظاهرات الخاصة بالوضع المعيشي من دون موافقة مسبقة ودعا للحفاظ على الممتلكات العامة مؤكداً السماح بالمظاهرات المناوئة لنظام الحكم في سوريا فقط بدون ترخيص.

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