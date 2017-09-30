“داعش” رفع نسبة سيطرته على مدينة الرقة من 40 إلى 70%

أعلن نائب رئيس مجلس محافظة الرقة، محمد حجازي، أن تنظيم “داعش” استرجع عددا من المناطق في مدينة الرقة يوم الخميس، ما رفع نسبة سيطرته على المدينة الى أكثر من 70 بالمئة.

وقال حجازي: “كان تنظيم “داعش” قد انحسر داخل مدينة الرقة.. ولكن التنظيم فاجأنا يوم الخميس واستولى على المشلاب ومنطقة الصناعة وحي الفردوس ورأس السمرا، توسع البارحة بشكل كبير في كل المدينة، كانت نسبة سيطرته 40 بالمئة وأصبح يسيطر على 70 بالمئة من مدينة الرقة”.

يذكر، أن المتحدث الرسمي باسم “قوات سوريا الديمقراطية” كان قد أعلن في 11 أيلول/ سبتمبر أن قواتهم وصلت إلى المربع الأمني في مدينة الرقة وأصبحت تسيطر على 65 — 70 بالمئة من مساحة المدينة.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية بدأت في 30 أيار/مايو الماضي إرسال معدات وأسلحة ثقيلة لـ “قوات سوريا الديمقراطية”، لشن حملة تحرير الرقة، التي كان أعلنها التنظيم الإرهابي عاصمة “دولة الخلافة” المزعومة في سوريا.

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