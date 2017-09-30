نبوءات: الولايات المتحدة ستختفي من على وجه الأرض!

فتوقع العراف الفلسطيني زياد سيلفادي أنه سيحدث تسونامي لم يسبق له مثيل في الولايات المتحدة، وبعد ذلك ستحدث كارثة إنسانية كبيرة وبعد ذلك كارثة اقتصادية، وفقا لموقع “روسيسكي ديالوغ”.

وبدوره العراف إيدغار كيسي توقع اختفاء الساحل الشرقي من نيويورك من على وجه الأرض. وقبل ذلك ستختفي الأجزاء الجنوبية لولايتي كارولينا وجورجيا، عندما تتدفق البحيرات العظمى إلى خليج المكسيك.

أما الراهب الفرنسي الذي يطلق عليه “العنكبوت الأسود” فتنبأ بأن يكون الرئيس الـ44 للولايات المتحدة أسود البشرة. وكذلك “فانغا” أكدت أن ستبدأ الدولة بالانهيار في عهد “الملك الأسود”.

وتوقعت جونا، العرافة والمعالجة أن مصير الولايات المتحدة سيكون كمصير أطلانطس. وقالت لن تبقى هذه البلد موجودة أكثر من 5-6 سنوات وقريبا ستختفي. والمسؤولون عن هذا هم الأمريكيون نفسهم، أو بالأحرى غطرستهم.