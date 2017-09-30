تخليداً لشهداء الجيشين السوري والروسي نصب تذكاري في حلب

احتفل اليوم في حلب بإزاحة الستارة عن النصب التذكاري تخليداً لأرواح شهداء الجيشين العربي السوري والروسي في الحرب ضد الإرهاب وذلك في حي السليمانية.

وبين رئيس الجنة الأمنية والعسكرية بحلب اللواء زيد علي صالح أن العلاقات السورية الروسية كانت على الدوام متينة واستراتيجية وتخطت حدود العلاقات التقليدية ويسودها الإحترام والثقة المتبادلة بين الشعبين والقيادتين وهي تزداد ترسيخاً بفضل القيادة الحكيمة والشجاعة للرئيسن بشار الأسد وفلاديمير بوتين، منوهاً أن هذا النصب يآتي تخليداً للشهداء السوريين والروس الذين امتزجت دمائهم على الأرض السورية وسطروا أروع الملاحم في مواجهة ودحر الإرهاب دفاعاً عن سورية وكل شعوب العالم.

دوره نوه الجنرال إيغور إيميليانوف رئيس لجنة المصالحة السورية الروسية ءلى مرور عامين على قيام روسيا بمساعدة الشعب السوري في حربه ضد الإرهاب العالمي وخلال هذه المدة وبفضل التعاون المشترك تحققت الكثير من الإنتصارات حيث عادت أكثر من (500) مدينة وبلدة إلى الحياة الآمنة، مؤكداً أن معركتنا المشتركة ضد الإرهاب وداعميه مستمرة وقد بات نصرنا الشامل قريباً جداً.

ولفت الجنرال إيميانوف إلى أن ما تحقق من إنتصارات متتالية جاء ثمرة التضحيات الكبيرة حيث قدم الكثير من أبطال الجيشين السوري والروسي حياتهم في سبيل ذلك ، وإن هذا النصب التذكاري يهدف للإبقاء على ذكراهم حية لدى هذا الجيل والأجيال القادمة التي يجب أن تعلم عظمة التضحيات التي قدمت لإحلال السلام على أرض سورية . حضر الإحتفال أمين فرع حلب للحزب فاضل نجار وأمين فرع جامعة حلب للحزب الدكتور محمد نايف السلتي ومحافظ حلب حسين دياب ورئيس جامعة حلب وقائد المنطقة الشمالية وقائد شرطة المحافظة وفعاليات رسمية وأهلية .

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