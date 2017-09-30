مناورات للدفاع الجوي بين سيئول وواشنطن

أجرت قوات كوريا الجنوبية والقوات الأمريكية، أول تدريب دفاع جوي مشترك قصير المدى، وسط تهديدات متزايدة من كوريا الشمالية.

ووفقا لبيان قيادة المحيط الهادي الأمريكية “أوسباكوم”، السبت، فقد شاركت في هذا التدريب وحدة الدفاع الجوي في كوريا الجنوبية وجنود من “الكتيبة السادسة، فوج المدفعية الجوية 52″، بحسب وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية.

وجرى التدريب مؤخرا في بوشيون، شمال سيئول، ولم يحدد البيان موعد إجراء التدريب.

وأضاف البيان أن التمرين الميداني سمح لكوريا الجنوبية والقوات الأمريكية أن تصبح على دراية بأنظمة الأسلحة والقدرات الخاصة لكل جانب، بهدف نهائي يتمثل في بناء شراكة دائمة بين الوحدتين.

وتعد هذه المرة الأولى التي تجري فيها الدولتان الحليفتان تدريبا قصير المدى في مجال الدفاع الجوي في كوريا الجنوبية.

ويهدف الدفاع الجوي قصير المدى، المعروف أيضا باسم “شوراد”، إلى التصدي بفعالية للتهديدات الجوية على ارتفاعات منخفضة في الداخل، مثل الطائرات النفاثة والطائرات المروحية وطائرات النقل الكورية الشمالية.

وقالت “أوسباكوم”، إن الوحدات تخطط لمزيد من الفعاليات التدريبية المشتركة لتوسيع نطاق معارفها وتعزيز علاقتها الجديدة.

ويأتي هذا التدريب على خلفية التهديدات التي تشكلها التجارب الصاروخية والنووية التي تجريها كوريا الشمالية.

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