سفير جديد للبنان في سورية ..

أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني- السوري نصري خوري أن سفيراً لبنانياً جديداً في سورية سيباشر أعماله قريباً في دمشق.

وذكرت تقارير أنه مع عدم تسمية السفير يدور جدل حول تعيين سعد زخيا الذي كان اسمه مطروحاً ضمن ممثلي البعثات الدبلوماسية للبنان في تموز الماضي.

وأكد خوري أن السفير اللبناني الجديد سيباشر مهامه في دمشق في وقت قريب جداً.

تأتي هذه الأنباء بعد زيارة وزراء لبنانيين إلى سورية بالتزامن مع افتتاح معرض دمشق الدولي ولقاء المعلم- باسيل لأول مرة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس الخميس.

وأشارت تقارير لبنانية إلى أن قوائم السفراء التي صادقت عليها الحكومة اللبنانية في تموز لم تتضمن اسم سفير لسورية رغم طرح اسم سعد زخيا الذي يشغل حالياً منصب مدير الشؤون الإدارية والمالية في الاقتراحات كاشفةً عن خلاف “طائفي” يتعلق بتسميته

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