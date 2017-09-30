ريف القرداحة من جديد ..

الحدث نيوز _ أفرورا عيسى

تكرر إستهداف المجموعات المسلحة المتواجدة في بعض التلال الحاكمة في أقصى الريف الشرقي خلال الأيام القليلة الماضية لريفي القرداحة وجبلة بالقذائف الصاروخية عبر صليات متتالية إستهدفت خلالها المنازل السكنية والمدارس ..

كما قامت المجموعات المسلحة اليوم عصرا بإعادة الإستهداف من جديد بأكثر من عشر قذائف صاروخية ليطال مناطق عدة من بينها “بيت سوهين _الحسينية _كلماخو _اسطامو_وميحط غيو يالإضافة لمحيط المزيرعة ”

“الصور لمكان سقوط القذيفة الصاروخية في منطقة الحسينية “

هذ وتواردت الأنباء عن أضرار في خطوط التغذية الكهربائية في بعض المناطق بالإضافة لنشوب عدة حرائق توجهت إليها سيارات الإطفاء..

دون ورود أنباء عن إصابات بين المدنيين .

في حين نفذ الطيران الحربي عدة طلعات جوية بعد رصد أماكن الإطلاق .

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