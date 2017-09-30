انفجار لهاتف “آيفون 8 بلس”!

أصبح هاتف “آيفون 8″ و”آيفون 8 بلس” متاحان للشراء في مختلف الأسواق في العالم، إلاّ أن تقارير أولية كشفت، بحسب موقع “gizmochina”، أنه بغض النظر عن قضية الضوضاء “الطقطقة” أثناء إجراء المكالمات التي قالت “أبل” إنها ستقوم بإصلاح البرمجيات قريبا، وغير ذلك لم يكن لهاتف “آيفون 8” أي مشكلة رئيسية أخرى. ومع ذلك لم تتجد أبل الحماس الكافي للشراء في تايوان بسبب حالة انفجار تم الإبلاغ عنها ونشرتها وسائل الإعلام التايوانية.

وذكرت وسائل الإعلام التايوانية أن سيدة اسمها وو من مدينة تايتشونغ اشترت النسخة الذهبية لـ”آيفون 8 — 64 غيغا بلس” يوم 23 أيلول. وكان الهاتف يعمل بشكل جيد حتى بعد ظهر اليوم الثلاثاء عندما انفجر بينما كانت تشحنه.

وبينما كان الهاتف به 70 بالمئة من طاقة البطارية، وضعته السيدة على الشاحن الأصلي. وتزعم التقارير أن الهاتف انفجر بعد 3 دقائق فقط. وكان تأثير الانفجار من النوع الذي يفصل لوحة العرض عن جسم الهاتف.

وأشارت تقارير أخرى إلى شكوى عدد ممّن اشتروا “آيفون 8” في اليابان من انفصال الشاشة عن الجزء الخلفي، بعد شحنه بـ 3 دقائق فقط، في واقعة أشبه بتلك التي حدثت في تايوان.

وأعلنت شركة “أبل” فتحها تحقيقات واسعة حول الفضائح المتتالية، التي هزت هاتفَي “آيفون 8” و”آيفون 8 بلس”، بعد أيام قليلة من طرحهما في الأسواق العالمية.

وأوضحت “أبل” أنه في حالة عدم ظهور حالات أخرى مماثلة، فإن الحادث قد لا يتخطى كونه “خطأ بشرياً” في أحد خطوط الإنتاج الخاصّة بالهاتف الجديد

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