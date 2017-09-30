توقيف 50 متطرفا خلال مظاهرات في السويد

أفادت وكالة “نوفوستي” الروسية بأن شرطة مدينة “غوتنبرغ” السويدية أوقفت اليوم السبت 50 شخصا شاركوا في تظاهرات نظمها ما يسمون بـ “النازيين الجدد”.

وقالت الشرطة السويدية في بيان بهذا الخصوص: “أوقفنا خلال اليوم 29 شخصا وأودع 22 آخرون مراكز أمنية”، ولم تكشف عن أسماء المتظاهرين المحتجزين.

ووفقا للوكالة الروسية، فقد تمكنت منظمة “حركة شمال أوروبا المقاومة” ذات التوجهات النازية، من حشد 600 إلى 700 متظاهر في المدينة، وخططت للقيام بمسيرات من مئات الأشخاص في اتجاهات مختلفة انطلاقا من وسط المدينة وتجاوزت الفعالية وقتها المحدد من الساعة الواحدة إلى الرابعة بعد الظهر.

وذكرت المنظمة على موقعها على الإنترنيت أن أعضاءها كانوا يعتزمون جوب شوارع المدينة رافعين يافطات مكتوب عليها “الاحتجاج ضد المجرمين”، موضحة أنها تقصد بالمجرمين: السلطات السويدية، والاتحاد الأوروبي، وكذلك الصحفيين الذين يروجون لفتح الحدود أمام اللاجئين. ولم يتمكن المتطرفون السويديون من تنفيذ ما خططوا له والانتشار في مدينة “غوتنبرغ” بسبب التظاهرات الرافضة لفعاليتهم من قبل آلاف النشطاء الذين قاموا بتطويقهم للحيلولة دون تمكنهم من تنفيذ خطتهم.

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