كيف علق باسيل على “مقاطعة” المستقبل له ؟

كشفت صحيفة “الانباء الكويتية” أن موضوع التجاذب الحاصل حول تطبيع العلاقة مع النظام السوري، قاطع تيار المستقبل جولة وزير الخارجية جبران باسيل في عكار، وقال الوزير معين المرعبي: من يتصرف تجاه بلده بشكل لا وطني، ومن يحرم منطقتي ويتعاطى مع أهلي بشكل طائفي لا يمكنني أن أتعاطى معه.

وأضاف في تصريح له أمس: ان الوضع المرتبط بفتح خطوط تواصل مع دمشق، بمعزل عن الحكومة لا يمكن أن يستمر، ولا يمكن أن يفتح كل وزير على حسابه.

وعلق باسيل على مقاطعة “المستقبل” لزيارته بالقول: ان المقاطعة لا تزعجني على الإطلاق، لأن التيار الوطني يدخل كل المناطق من دون مشاركة أحد.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

