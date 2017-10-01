بري “عتبه كبير” عَ الحريري !

كشف مصدر نيابي لـ”الحياة” أن “​رئيس مجلس النواب​ ​نبيه بري​ لم يخف “عتبه الكبير” على ​رئيس الحكومة​ سعد الحريري في الأشهر الماضية، لأنه يكثر من مراعاة ل​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ و​وزير الخارجية​ جبران باسيل في العديد من الملفات التي يرى رئيس البرلمان أن على رئيس الحكومة أن يكون أكثر تشدداً فيها، وأنه غير مرتاح لسعي “التيار الحر” إلى تكريس أعراف تعدل في التوازنات التي أرساها ​اتفاق الطائف​، إلى أن حصل اجتماع مصارحة بينهما على هامش ​الجلسة التشريعية​ في 19 أيلول الماضي تفاهما خلاله على العديد من الأمور”، مضيفا: “منذ صدور قرار ​المجلس الدستوري​، حرص وزراء الحريري على تأكيد حق البرلمان بالتشريع الضريبي خارج ​الموازنة​ في اقتراحات قدموها لأول اجتماع للكتل الممثلة في الحكومة قبل أسبوع، واستهجنوا الإصرار العوني على دمج قانون ​الضرائب​ المصحح، بعد الإبطال، بالموازنة”.

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