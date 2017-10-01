محاصرة 1500 إرهابي في هذه المنطقة من سوريا

ونقلت وكالة “روسيا اليوم” خبرا عاجلا عن وزارة الدفاع الروسية مفاده، أنه “يجري إتمام عملية محاصرة وتصفية 1500مسلح من داعش شرقي دير الزور قدموا من العراق”.

يذكر أن الجيش السوري أعلن في 5 سبتامبر/ أيلول الجاري، أنه وبدعم عسكري جوي روسي، فك طوق الحصار عن مدينة دير الزور المحاصرة من قبل تنظيم “داعش”، منذ ثلاث سنوات، حيث جرى التحام قوات الجيش المتقدمة من ريف دير الزور الجنوبي الغربي مع القوات المتواجدة بالفوج 137 غرب المدينة.

وكانت موسكو قد تدخلت في القتال بالحرب السورية إلى جانب الجيش السوري في 30 سبتامبر/ أيلول 2015، ومنذ ذلك الحين أدى الدعم الروسي الجوي والبري إلى تمكين الأسد من استرداد الكثير من المناطق التي كان قد فقدها بمواجهة المعارضة المسلحة.