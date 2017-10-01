ناشطان جديدان أمام مكتب “جرائم المعلوماتية” !

أعلن الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي طارق أبو صالح، عبر حسابه الخاص على “فايسبوك” أن مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية استدعاه للتحقيق يوم الإثنين.

وكتب “دقلي من شوي رفيقي عم يعزمني على ترويقة الاثنين بمناسبة عيد ميلادي، قلتلو والله كان نفسي بس معزوم على التحقيق بمكتب مكافحة جرايم المعلوماتية الساعة ١٠ “.

أبو صالح لفت إلى أنه لم يعرف بعد سبب استدعائه.

وفي السياق، لفت الصحافي والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي عمر قصقص عبر صفحته الخاصة على فيسبوك إلى أنه استدعي أيضاً من قبل مكتب الجرائم المعلوماتية للتحقيق عند العاشرة من صباح الإثنين 2 تشرين الأول.

وتفاعل أصدقاء الناشطين مع الخبر ممازحين تارة، ومستنكرين تارة اخرى.

ففي حين لفت أحدهم إلى أنها “فرصة تاريخية واخيرة ليقتنع طارق و عمر أن سجن رومية أرحم من سجن الزوجية”، أشار الناشط عماد بزي إلى أن “مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية لا يستدعي الناشطين من تلقاء نفسه، بل ينفذ ما يرده من القضاء، مشكلتنا الأساس هي مع النيابات العامة، ومع من يستعملها كأسلوب ضغط على من يعبر عن آراءه السياسية على مواقع التواصل الاجتماعي”، معربا عن تضامنه مع الشابين.

وفعّل ناشطون وسم #متضامن_مع_طارق_وعمر استنكارا للاستدعاء.







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