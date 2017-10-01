أنقرة تأخذ “الضوء الأخضر” من دمشق

أكدت مصادر إعلامية انتشار قوات الشرطة العسكرية في إدلب، التي اعتبرت منطقة خفض تصعيد بموجب الجولة السادسة من مفاوضات أستانا منتصف الشهر الجاري.

ونقلت وكالة انترفاكس عن مصدر وصفته بالمطلع تأكيده بدء انتشار الشرطة العسكرية الروسية في إدلب، بينما نفى المصدر وجود شرطة عسكرية روسية فيها.

يذكر أن تركيا طلبت من الجانب الروسي يوم الخميس 28-9 التوسط مع دمشق من أجل تنسيق لقاءات أمنية بين تركيا وسوريا، ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية من مصدر وصفته بالمطلع أن الهدف من تلك اللقاءات هو البحث في آلية دخول الجيش التركي إلى مدينة إدلب كما اتفق عليه في جولة أستانا السادسة ضمن اتفاقية مناطق خفض التصعيد.

وبعد انتشار القوات التركية، ستنتشر أيضاً القوات الإيرانية والروسية على خطوط التماس بين القوات الحكومية والمعارضة في إدلب، لمراقبة منطقة خفض التصعيد في المدينة.

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