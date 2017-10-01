الميدان السوري حافل لهذا اليوم

تقدم الجيش السوري مسافة 10 كم باتجاه مدينة الميادين بريف دير الزور وسط تغطية جوية ومدفعية كثيفة، بينما افادت المصادر عن وصول تعزيزات عسكرية إلى دير الزور لدعم القوات المتقدمة تجاه المدينة.

في سياق متصل نفذ سلاح الجو في الجيش السوري ضربات مركزة على مقرات وتحصينات وتحركات تنظيم داعش في العكش – أبو حنايا – جنوب شرق عقيربات – رسم العبد بريف سلمية الشرقي , وشرق السخنة في ريف حمص الشرقي , والبوليل والموحسن بريف دير الزور , ما أدى إلى القضاء على عشرات المسلحين وتدمير آليات مدرعة وسيارات مزودة برشاشات مختلفة ومقرات وتحصينات ومرابض مدفعية وهاون.

وقالت مصادر ميدانية إن الجيش السوري أطلق عملية عسكرية باتجاه بلدة القريتين بريف حمص لإعادة الأمن إليها من جديد بعد سيطرة الخلايا النائمة لداعش في المدينة عليها يوم أمس، وأفادت المصادر عن اشتباكات عنيفة تدور الآن في المدينة.

كما تابع الجيش السوري استهدافاته لمواقع المسلحين في جوبر وعين ترما محققا اصابات مباشرة في صفوفهم.

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