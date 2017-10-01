المرعبي: “عن أي فساد تتكلمون؟”

حذر رئيس تيار القرار اللبناني الوزير والنائب السابق طلال المرعبي، من “الاستمرار في الانجرار في المواقف المتشنجة والسجالات التي لا تخدم مصلحة لبنان في ظل ما يحصل من تغيرات دولية واقليمية، وإن الانقسام الحاصل الذي يحصل ينعكس سلبا على الداخل في ظل ظروف اقتصادية ومالية ومعيشية صعبة”.

وقال خلال جولة له في عكار: “إننا نحذر الجميع من سياسة المحاور والاصطفافات التي تعيدنا الى المربع الاول ما قبل التسوية التي أوصلتنا الى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة”.

وعن موقع رئاسة الحكومة، شدد المرعبي على “دور هذا الموقع الدستوري الذي يجب ان يتمتع بكافة صلاحياته الذي كرسها اتفاق الطائف”، محذرا من “محاولة الالتفاف عليه”.

وتساءل: “أين أصبحنا بمحاكمة الاسلاميين الذين ما زالوا في السجون؟ وأين الوعود التي أطلقت بتسريع المحاكمات؟

,أضاف: “إن العدالة يجب أن تكون عادلة بين الجميع وحتى لا يشعر أي فريق بالغبن، لأن في ذلك فقدانا للثقة بالدولة ومؤسساتها”.

وعن الفساد، قال: “نسمع المسؤولين يتحفوننا بكلام ومواقف عن الفساد والفاسدين، ولم نر أي خطوة عملية في هذا الموضوع، والفساد منتشر على عينك يا تاجر في كل مكان، وعندما يتم توقيف أحدهم تعمل مرجعيته على الاسراع بمعالجة أمره، عجيب أمر هؤلاء المسؤولين، عن أي فساد تتكلمون؟”.

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