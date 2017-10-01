3 محاضر “ضبط إزعاج وإقلاق راحة” في بيروت

أحال محافظ مدينة بيروت ​القاضي زياد شبيب​، الى القاضي المنفرد الجزائي في بيروت الناظر بقضايا المخالفات الإدارية، ثلاثة محاضر ضبط تم تنظيمها من قبل مصلحة المؤسسات المصنفة في ​بلدية بيروت​، بحق عدد من المخالفين في مدينة بيروت لجهة مخالفة مضمون البلاغ عدد 7907 تاريخ 13/4/2017 القاضي بالإلتزام بمضمون القرار المشترك رقم 262 تاريخ 25/2/2009، لاسيما لجهة تجهيز المؤسسات بعوازل لضبط الصوت داخلها وعدم ازعاج الجوار، وهم على الشكل التالي:

– محضر ضبط رقم 682، بحق شركة بيروت فنتشرز ش.م.ل، مستثمر مقهى (The Smallville Hotel)، الكائن في العقار رقم 5976، ​منطقة المزرعة​ العقارية – شارع ​بدارو​.

– محضر ضبط رقم 724، بحق السيد انطوان ميشال ناصيف، مستثمر مقهى (قهوة عزمي) ، الكائن في منطقة ​وسط بيروت​ – شارع الأورغواي، مبنى ​جريدة النهار​.

– محضر ضبط رقم 725، بحق السيد سامر السخن ، مســتثمر الملهى الليلي (IRIS BEIRUT)، الكائن في منطقة وسط بيروت – شارع غسان تويني، مبنى جريدة النهار.

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