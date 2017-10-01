معارك طاحنة في البادية السورية

يخوض الجيش السوري مع القوات الرديفة معارك عنيفة في بلدة القريتين ضد عصابات داعش الإرهابية التي هاجمت البلدة واستطاعت التسلل إلى بعض أحيائها.

وأكدت مصادر عسكرية ومدنية أن تنظيم “داعش” تمكّن من السيطرة على كامل القريتين بمساعدة خلايا نائمة تنتمي للتنظيم في البلدة.

وأفاد ناشطون أن التنظيم تمكن من فرض سيطرته على مدينة القريتين التي استعادها الجيش قبل نحو 6 أشهر، إثر تسلل مجموعات من التنظيم إليها ومباغتة قوات الجيش في المدينة.

ووفق الناشطين تدور معارك عنيفة بين عناصر التنظيم وقوات الجيش، على محاور في بادية السخنة وتدمر، وتمكّن إرهابيو التنظيم من السيطرة على بلدة الطيبة وجبل الضاحك في بادية السخنة الشمالية، مع استمرار القتال على محاور شرق السخنة وبالقرب من المحطة الثالثة وحقل الهيل النفطي ومحيط منطقة قصر الحير الشرقي.

وأفادت “سانا” أن سلاح الجو السوري كثف ضرباته على نقاط انتشار إرهابيي “داعش” وخطوط إمدادهم شرق مدينة السخنة بريف حمص الشرقي.

ونوهت الوكالة ببسط الجيش سيطرته الخميس الماضي على قريتي الشيحة ورسم العقيدات شمال قرية الشنداخية في ناحية جب الجراح بريف حمص الشرقي.

وكان الجيش السوري تمكن مع القوات الرديفة، وبتغطية من الطيران الحربي من صد هجوم واسع من قبل إرهابيي داعش على نقاط تمركزه على الطريق الدولي بين دير الزور وتدمر في منطقة الشولا وكباجب بعمق البادية السورية.

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