روسيا تنشر مجموعة جديدة من “إس-400” في سوريا

1 أكتوبر, 2017 - 2:05 مساءً المصدر: وكالات
روسيا تنشر مجموعة جديدة من “إس-400” في سوريا

ذكر موقع Jane’s Defence أنه تم نشر مجموعة جديدة من منظومة الدفاع الجوي الروسية في محافظة حماة.

ووفقا للموقع، وصلت المنظومة إلى سوريا بين شهري أبريل نيسان ويوليو أب عام 2017.

وقد نشرت صور التقطت بالأقمار الصناعية يوم 2 يوليو 2017 للرادارات في “إس-400” وتبعد 13 كيلومترا عن شمال غرب مدينة مصياف. وفي وقت سابق كان في هذا الموقع المنظومة السورية “إس-200في أيه”.

وأشار الوقع إلى أنه من هذا الموقع بالتحديد في خريف عام 2016 تم إطلاق صواريخ مضادة للسفن “باستيون” على أهداف أرضية في سوريا.

وأضاف الموقع أن “باستيون” ما زالت هناك ولكنها مخبأة في الكهوف. وبالقرب منها يتواجد الرادار السوري “إس-200”.

وبالإضافة إلى ذلك، يوجد في الموقع على الأقل منظومة دفاع جوي قصيرة المدى واحدة “بانتسير-إس”.

إس-400 “تريومف”- منظومة دفاع جوي متوسطة وبعيدة المدى، وقادرة على اعتراض أي هدف جوي يصل مداه إلى 400 كيلومتر. ويمكن زيادة المدى إلى 600 كليومتر.

المصدر: وكالات
1 أكتوبر, 2017

الكلمات الدلالية:

«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

اعلانات

حدث الساعة

اعلان

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل