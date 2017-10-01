الجيش السوري يثأر لشهداء عين ترما

وفي ريف حماة الشرقي، أغار الطيران الحربي السوري والروسي على مواقع وتحركات جماعة “داعش” الارهابية في ريف سلمية الشرقي، وذلك على طول محور العمليات العسكرية، على حين تصدت وحدات من الجيش والقوات الرديفة والحليفة لهجوم جماعة “داعش” الارهابية على محيط سوحا التي كان الجيش قد سيطر عليها أول أمس، وهو ما أدى إلى مقتل العديد من الدواعش وتدمير عتادهم الحربي.

وأطلق إرهابيو جماعة “داعش” 5 قذائف صاروخية على قرية بري الشرقي، أدت إلى استشهاد الشاب إبراهيم رحمة وإلى إصابة المواطنين سامر سليمان زينو وماهر نايف الشعار.

كما أطلق الدواعش صاروخين على مدينة سلمية اقتصرت أضرارهما على الماديات.

وفي محافظة حمص، واصل الجيش والقوات الرديفة عملياتهم العسكرية ضمن عملية «الفجر 3»، شرق منطقة حميمة في أقصى ريف حمص الجنوبي الشرقي، وفقاً لمصادر أهلية، وتقدموا مسافة 4 كلم شمال وجنوب طريق «حميمة – المحطة الثانية» بعد اشتباكات مع مسلحي جماعة “داعش” الارهابية وسط ضربات مدفعية طالت تجمعات وتحركات جماعة “داعش” الارهابية في المنطقة.

على خط مواز، ذكر مصدر ميداني لـــ«الوطن» أمس، أن قوات الجيش والقوى الرديفة استعادت السيطرة على معظم النقاط التي خسرتها على امتداد طريق السخنة – دير الزور في أقصى الريف الشرقي لمحافظة حمص، بعد هجمات جماعة “داعش” الارهابية الأخيرة وتم العمل على تأمين الطريق بشكل كامل من خلال توسيع نطاق الأمان بمحيطه ليتم إعادة فتح الطريق بشكل كامل وعودة عبور قوافل الشحن والسيارات العابرة.

وأوضح أنه لا صحة نهائياً لما روجته جماعة “داعش” الارهابية عن سيطرتها على بعض النقاط المحيطة بالسخنة والمحطة الثالثة والهيل، مؤكداً أن جميع تلك المناطق هي تحت سيطرة الجيش بالكامل، ومبيناً أن الوحدات العسكرية المؤلفة من الجيش والقوات الرديفة والصديقة تصدت لهجمات عنيفة لمسلحي جماعة “داعش” الارهابية بمحيط مدينة السخنة والمحطة الثالثة والهيل وعلى امتداد طريق السخنة كباجب استخدم خلالها جماعة “داعش” الارهابية أكثر من 12 عربة مفخخة، وهو أكبر عدد مفخخات تستخدمه جماعة “داعش” الارهابية في هجوم له طوال سنوات الحرب، إلا أن قوات الجيش استوعبت تلك الهجمات بالكامل وتمكنت من استعادة زمام الأمور واستطاعت إلحاق خسائر فادحة بالأرواح والعتاد في صفوف جماعة “داعش” الارهابية .

وفي محاولة أخرى لجماعة “داعش” الارهابية لإشغال قوات الجيش عن التقدم وإنهاء وجوده في ريف حمص الشرقي حاولت جماعة “داعش” الارهابية من خلال عدد من الانغماسيين والخلايا النائمة في مدينة القريتين بريف حمص الجنوبي الشرقي وعدد آخر من مسلحيه شن هجمات على مواقع الجيش والقوى الرديفة بمحيط المدينة بهدف ضرب نقاط الجيش والسيطرة على المدينة، إلا أن الوحدات العسكرية المتواجدة بالقريتين ومحيطها تمكنت من امتصاص الخروقات داخل المدينة والتصدي لمسلحي جماعة “داعش” الارهابية بمحيطها وإيقاع أعداد من مسلحيها قتلى ومصابين دون أن يسجل أي تغيير في خارطة سيطرة الجيش على ذلك الاتجاه.