نومك يكشف الكثير عن شخصيتك!

وجدت دراسة جديدة أن وضعية نومك تكشف الكثير عن عمرك ووظيفتك وهواياتك وغيرها من الأمور الشخصية.

وأظهرت النتائج أن أولئك الذين يحملون شهادة جامعية، يميلون للنوم على الجانب الأيسر كل ليلة.

ويميل البالغون الذين ينامون على الجانب الأيمن، إلى تدخين السجائر وشرب القهوة، وفقا للاستطلاع الذي شمل 5 آلاف شخص.

ويعتبر الأشخاص الذين يدمنون شرب الكحول، بأنهم أكثر عرضة للنوم على معدتهم. ويكشف التقرير الخاضع لإشراف الشركة المصنعة للفراش، Sealy، كيف يمكن أن تعزز بعض الوضعيات من النوم.

وأظهرت النتائج أيضا أن أولئك الذين ينامون على ظهرهم في وضعية “نجم الأسماك”، يميلون للاستيقاظ وهم يشعرون بالانتعاش.

وذكرت الدراسة أن النوم على الجانب الأيسر أو الأيمن، يحسن من التنفس ويفتح مجرى الهواء، كما يساعد على النوم العميق.

و يوصي الخبراء الأشخاص بضرورة النوم على الظهر، من أجل راحة الجسم ومنع أي ألم أو حالة عدم الراحة أثناء الليل أو عند الصباح.

ومع ذلك، فإن حالات الشخير وتوقف التنفس أثناء النوم، تكون أكثر تواترا عندما ينام الشخص على ظهره، ما يجعلهم يشعرون بعدم الراحة عند الصباح.

وبهذا الصدد، قال نيل روبنسون، مدير التسويق في شركة Sealy: “نعلم أن بعض وضعيات النوم تجعلنا نحصل على ليلة جيدة، وإنه لأمر رائع أن نرى أو نتعرف على طبيعة التركيبة السكانية المرتبطة بوضعية النوم”.

– النوم على الجانب الأيسر

الوضعية الأكثر شعبية، ويعمل نحو 41% من الأشخاص في مجال التسويق أو الدعاية، في حين أن 37% منهم يعملون في وظائف الخدمات الصحية الوطنية.

– النوم على الجانب الأيمن

اعتمد حوالي 34% من الأشخاص وضعية النوم هذه، وفقا للاستطلاع. ومن المرجح أن يعمل هؤلاء الأشخاص في مجال النقل أو التصنيع، كما يعد 7% منهم من المدخنين، وهم على الأرجح من محبي القهوة.

– النوم على المعدة

تعد الوظائف الأكثر شعبية بالنسبة لأولئك الذين ينامون على معدتهم، تلك المتعلقة بالصناعات الزراعية وصيد الأسماك.

– النوم الحر

ويميل أصحاب هذه الوضعية إلى العمل في المرافق العامة، وتبين أن نحو 6% منهم يعملون في وظائف الطاقة أو المياه، وأغلبهم ممن يشربون الكحول باستمرار.

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