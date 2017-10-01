تركيا لم تعد بحاجة للاتحاد الأوروبي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لم تعد بحاجة للاتحاد الأوروبي، الذي لطالما سعت للانضمام له.

وقال ردوغان في تصريح اليوم: “الاتحاد الأوروبي فهم بالخطأ صبرنا على مماطلته في مسألة انضمامنا إلى عضويته، وعلى الرغم من ذلك لن نكون الطرف المنسحب من المفاوضات”.

وأضاف أردوغان: “إنْ كانوا يريدون تحقيق انفراجة في هذا الخصوص، فثمة طريق واحد هو منح تركيا العضوية وشروعهم بتوسعة ثقافية واقتصادية”.. “دول الاتحاد الأوروبي هي أكثر الأطراف التي أصابتنا بخيبة أمل”، فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، موضحا أن أنقرة منزعجة جدا من “الموقف المتسامح مع المنظمات الإرهابية الذي تنتهجه الأطراف الساعية بشكل علني لعرقلة عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي”.

ورأى أردوغان أن دول الاتحاد تحولت اليوم إلى “مرتع يعربد فيه الإرهابيون ويمارسون جميع أنشطتهم ضد الحكومة المنتخبة في تركيا”.

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