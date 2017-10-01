عربي ثري .. يشتري شقتين في لندن بسعر خيالي!

اشترى شيخ عماني ثري شقتين فاخرتين في حي نايتسبريدج الشهير في لندن بنحو 25 مليون جنيه إسترليني (نحو 34 مليون دولار”) وفقا لصحيفة “دايلي ميل” البريطانية.

وتبعد الشقة الأولى التي بلغ ثمنها 17 مليون جنيه إسترليني، 10 دقائق سيرا على الأقدام عن الشقة الثانية المخصصة لموظفيه والتي بلغت قيمتها 8 ملايين جنيه.

وتُعتبر الصفقة التي أبرمها الشيخ العماني الثري والذي لم يكشف عن هويته، الأغلى سعرا في المنطقة ذات المباني القديمة خلال العامين الماضيين.

وقد أعيد ترميم الشقتين بديكور معاصر رغم وجودهما في مبان قديمة.

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