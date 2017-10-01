رقم عالمي جديد لحافلة كهربائية

استطاعت حافلة “Catalyst E2 Max” الكهربائية التي أنتجتها شركة “بروتيرا” من قطع مسافة 1101 ميل (أكثر من 1700 كلم) لتحطم بذلك رقما قياسيا جديدا.

اعتبر الخبراء هذا الإنجاز خطوة علمية مهمة في مجال تطوير المركبات الكهربائية وبطارياتها، خصوصا أن “Catalyst E2 Max” استطاعت في تجربتها الأخيرة تحطيم الرقم القياسي السابق (1013.76 ميل) الذي قطعته سيارة ركاب كهربائية وزنها أقل بكثير من وزن الحافلة.

من جانبها علقت الشركة المصنعة لهذه الحافلة على هذه الرحلة حيث وصفتها بالـ “إنجاز الكبير الذي مهد الطريق أمام تطوير السيارات والحافلات والشاحنات الكهربائية”.

أما ريان بوبل الرئيس التنفيذي للشركة فقال: “كما نرى فإن الشركات القائمة والمزيد من الشركات الأخرى تدخل سوق السيارات الكهربائية الثقيلة، وأصبح من الواضح جدا أن المستقبل سيكون لهذا النوع من المركبات”.

ولم يفوت المهتمون في مجال البيئة الفرصة للإشادة بهذا الإنجاز، حيث قال روزي روجرز من منظمة السلام الأخضر: “لا تزال بعض الشركات تحاول أن تقول إن التكنولوجيا ليست مستعدة لإحداث ثورة في مجال السيارات الكهربائية وأننا بحاجة إلى الاعتماد على الديزل لسنوات قادمة.. لقد أثبت صناع هذه الحافلة أن كل ما تحتاجه هو قليلا من الطموح والإرادة”.

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