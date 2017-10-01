عمليات تحرير الحويجة تستعيد 16 قرية من “داعش”

أعلنت قيادة عملية تحرير الحويجة، الأحد، عن استعادة 16 قرية والسيطرة على الجزء الجنوبي من سلسلة جبال حمرين، مشيرة إلى أنه تم إنهاء الصفحة الأولى من المرحلة الثانية لعمليات التحرير.

في حين أن العديد من العائلات فرت من المواجهات بين القوات العراقية وعناصر تنظيم “داعش” جنوب غربي كركوك.

بينما الأسر التي هربت من الاشتباكات تتواجد بنقطة تماس بين البيشمركة والمناطق التي يسيطر عليها التنظيم في المنطقة.

وقال قائد العملية الفريق الركن عبد الأمير يارالله، في بيان، إن قوات جهاز مكافحة الإرهاب وقطعات عمليات شرق دجلة والألوية 5 و10و22 و27 من الحشد الشعبي حررت قرى كنعان والميدان الجنوبي والميدان الشمالي والرفيع والحميضة وعرب هجول وجفار عون وعزالدين شاكر.

وأضاف يار الله أن القوات المشتركة حررت أيضا قرى أبو عركوبة والعواشرة وإبراهيم الصالح والبستة والسكون وفلاح فرحان ومبدد وعين منات، وسيطرت على الجزء الجنوبي من سلسلة جبال حمرين وجسر زغيتون، لافتا إلى أنه بذلك تكون قد انتهت الصفحة الأولى من المرحلة الثانية لعمليات تحرير الحويجة.

وكان قائد الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد جودت قد أعلن، السبت، عن انهيار تام لتنظيم “داعش” في مناطق غربي الحويجة، معقله الأخير في شمال العراق.

وأفاد جودت في بيان، بأن الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، استعادا السيطرة على خمسة مواقع من قبضة “داعش” في غربي الحويجة، غرب محافظة كركوك، شمالي بغداد.

وعدد جودت الأهداف المحررة، وهي قريتا السعدية، والجعفرية، وتلال الذهب، وعبيد، وأبو صخرة.

من جهته قال قائد عملية تحرير الحويجة، الفريق الركن عبد الأمير رشيد، إن 121 عنصرا من”داعش” لقوا مصرعهم إثر ضربات نوعية لطيران الجيش في الحويجة غرب محافظة كركوك.

وأوضح رشيد، أن طيران الجيش نفذ 38 طلعة قتالية.

وأعلنت الشرطة الاتحادية، منتصف نهار اليوم، تحرير قرى “الحوايج، والوردية، وشمنته، وجارشلو، وحمد، والطارقة، وعرصة، والمتوكلية”، من قبضة “داعش” الإرهابي في الحويجة.

وكان القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي أعلن فجر الجمعة 29 سبتمبر، عن انطلاق المرحلة الثانية من عمليات تحرير الحويجة والمناطق المحيطة بها إلى غرب كركوك، مؤكدا أن القضاء على “داعش” بات قريبا جدا.

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