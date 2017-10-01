460 جريحا باشتباكات مع الشرطة في كتالونيا

أعلن عمدة مدينة برشلونة أن 460 شخصا أصيبوا جراء الاشتباكات بين مؤيدي استقلال إقليم كتالونيا مع الشرطة الإسبانية.

وكانت قوات مكافحة الشغب في كتالونيا استخدمت، الرصاص المطاطي لتفريق الكتالونيين المحتشدين أمام مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على انفصال الإقليم عن إسبانيا.

ونشرت وسائل الإعلام لقطات مباشرة لقوات الشرطة وهي تحاول تفريق الناخبين ومنعهم من دخول مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء، الذي تعتبره الحكومة في مدريد “غير شرعي”.

ويعد الاستفتاء واحدا من أسوأ الأزمات الدستورية، التي واجهت إسبانيا منذ عشرات السنين، وتوجد مخاوف من اندلاع أعمال عنف في الشوارع بين المؤيدين والمعارضين لانفصال كتالونيا عن إسبانيا.

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