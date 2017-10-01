زواج رسمي للمثليين في ألمانيا

أصبح رجلان أول زوجين ألمانيين يقترنان رسميان في اليوم الأول لإقرار زواج المثليين بصورة قانونية.

عقد يوم الأحد أول زواج مثلي بصفة رسمية، بعد أن دخل قانون “الزواج للجميع”، الذي يساوي زيجات المثليين بالزيجات التقليدية من حيث الحقوق، حيز التنفيذ في ألمانيا وعقد قران كارل كرايلي وبودو مندي، المرتبطان منذ 38 عاما، في مقر البلدية في شونيبرغ في برلين.

وفتحت الكثير من مكاتب التسجيل أبوابها بصورة استثنائية يوم الأحد للسماح للأزواج المثليين بعقد قرانهم في أول يوم يبدأ فيه تطبيق القانون.

وسيمنح الزواج قانونيا المثليين نفس الحقوق الضربية وحقوق التبني للأزواج غير المثليين.

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