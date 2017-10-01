ميونيخ يواصل نزيف النقاط .. وهوفنهايم يتعرض لخسارته الأولى

واصل بايرن ميونيخ نزيف النقاط بتعادله مع مضيفه هيرتا برلين بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السابعة للدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد.

سجل هدفي بايرن كل من ماتس هوميلس والبولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين (10 و49) على الترتيب، بينما سجل لهيرتا كل من السلوفاكي أوندريج دودا وسالومون كالو في الدقيقتين (51 و56) على التوالي.

وبهذه النتيجة احتل بايرن المركز الثاني بـ 14 نقطة، خلف المتصدر بوروسيا دورتموند بفارق 5 نقاط، والذي يمتلك 19 نقطة دون أي هزيمة، فيما رفع هيرتا برلين رصيده إلى 9 نقاط في المركز العاشر.

هوفنهايم يتعرض لخسارته الأولى :

تعرض فريق هوفنهايم للخسارة الأولى في الدوري الألماني لكرة القدم، بعد خسارته أمام مضيفه فرايبورغ (2-3)، سجل أهداف أصحاب الأرض كل من فلوريان نايديرليشنير والتركي كاجلار سويونكو وباسكال ستينزيل في الدقائق (15 و18 و87)، بينما سجل أهداف هوفنهايم كل من روبن هاك في (د.14) وجوليان شوستر (في مرماه) في الدقيقة (90+1).

وبهذا الفوز الأول لفرايبورغ في الدوري يرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد هوفنهايم عند 14 نقطة في المركز الثالث على جدول ترتيب فرق الدوري الألماني لكرة القدم.

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